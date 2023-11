Tante notizie negli ultimi giorni tra amori, scoop e qualche brutta novità. Vediamo quali sono stati i migliori gossip della settimana.

Non sono certo mancate le notizie dal mondo della tv e in generale dello spettacolo in questi ultimi giorni. Sotto la lente di ingrandimento le vacanze lussuose di Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni con tanto di rumors su nozze e voglia di famiglia. E a proposito di famiglia, purtroppo, non sono state ore serene per Veronica Peparini e Andreas Muller che stanno affrontando problemi nella gravidanza della donna. Andiamo a scoprire nel dettaglio quali sono stati i principali gossip della settimana dal 13 al 17 novembre.

I gossip della settimana: i desideri di Belen e Elio

Belen Rodriguez

Ha voglia di fare le cose sul serio con Elio, Belen Rodriguez. La vacanza super lusso alle Maldive ben documentata con vari post su Instagram si è portata con sé una serie di rumors e indiscrezioni che vorrebbero l’argentina desiderosa di nozze e anche di un terzo figlio. La showgirl dopo Santiago e Luna Marì starebbe pensando di diventare di nuovo madre…

Problemi in gravidanza per Veronica Peparini

Veronica Peparini e Andreas Muller

Dopo aver mostrato a tutti la loro felicità per il futuro arrivo di due gemelline, Veronica Peparini e Andreas Muller hanno annunciato problemi nella gravidanza. A specificare meglio di cosa si tratta è stato il ballerino che ha voluto fare chiarezza parlando di una forma di “trasfusione feto-fetale”.

Jovanotti non cammina senza stampelle

Jovanotti

Ha destato qualche preoccupazione Jovanotti in queste ore. Il cantante, infatti, ormai dopo 4 mesi dall’incidente in bici che gli ha provocato la frattura del femore e anche della clavicola, ancora non cammina senza le stampelle. A raccontare come sta lo stesso artista con un video su Facebook in cui ha spiegato di non sapere quanto tempo ancora gli ci vorrà per tornare alla normalità.

La verità sulla lite Mammucari-Caprarica

Teo Mammucari

La settimana si è portata anche dietro la polemica dal sabato precedente, quella relativa a Ballando con le Stelle e la presunta rissa tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica. A svelare cosa è davvero accaduto è stata la padrona di casa Milly Carlucci con parole sincere e dirette. “Ho visto dei titolo. Si parla di ‘rissa’. Noi abbiamo il filmato di quello che è successo”, ha esordito prima di raccontare per filo e per segno la verità sull’accaduto.

Benjamin Mascolo si è sposato

Benjamin Mascolo

Chiudiamo con una bella notizia relativa ad un matrimonio. Infatti, Benjamin Mascolo si è sposato in gran segreto con Greta Cuoghi. Sui social i due sono stati pizzicati e le immagini dopo il “sì” sono presto diventate virali.