Dopo che la voce di una presunta lite tra Caprarica e Mammucari si è diffusa sui social, Milly Carlucci ha deciso di rompere il silenzio.

Milly Carlucci ha deciso d’intervenire sui canali ufficiali di Ballando con le Stelle in merito alla presunta “rissa sfiorata” tra Antonio Caprarica e Teo Mammucari, e in un video condiviso dai canali ufficiali del suo show ha dichiarato:

“Abbiamo il filmato di ciò che è successo nella sala delle stelle. In verità c’è stata una discussione durata un minuto o poco più tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica. Certo, una discussione con toni accesi, nei limiti di una dialettica dove non sono nemmeno volate parolacce. Detto questo, i toni erano da spogliatoio tra due uomini che si sono confrontati. Si è chiuso l’episodio e basta. Fa parte della vita degli spogliatoi. Vi risulta che negli spogliatoi del calcio e del basket non si discuta? Succede anche nelle redazioni e ovunque”.

Milly Carlucci: la verità sulla lite tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica

Attraverso i social Milly Carlucci ha deciso di minimizzare le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi in merito alla discussione avuta da Antonio Caprarica e da Teo Mammucari e ha tranquillizzato i fan di Ballando con le Stelle affermando:

“Era tutto nei limiti della civiltà, Lino Banfi avrebbe detto che sono due bravi raghezzi. Li amo entrambi perché sono grandi personaggi e delle belle persone”. In tanti si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi e se i due personaggi tv romperanno il silenzio in merito alla questione.