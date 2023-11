L’influencer Giulia De Lellis ha aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo aver svelato di esser stata in ospedale.

Sui social in tanti hanno espresso la loro preoccupazione per Giulia De Lellis che, nelle ultime ore, ha svelato di essersi recata in alcuni ospedali per dei non meglio precisati problemi di salute. L’influencer ha anche precisato che non sarebbe incinta come molti hanno pensato.

“Sono stati giorni complicati, in cui sono stata in giro per ospedali. Mi chiedevano tutti se fossi incinta. “No,non lo sono”. Si pensava avessi problemi di salute, che per fortuna non ci sono. Sono stata tanto male all’idea. Contemporaneamente a questi presunti problemini che si pensava io avessi, una persona della mia famiglia non è stata bene. Poche ore di sonno, tanta paura. Tiriamo un sospiro di sollievo e andiamo avanti”, ha ammesso l’influencer nelle sue stories.

Giulia De Lellis

Giulia De Lellis in ospedale: la confessione ai fan

Sui social in tanti hanno espresso la loro preoccupazione nei confronti di Giulia De Lellis e tra i fan c’è anche chi ha pensato che l’influencer fosse incinta. Lei stessa ha sentito la questione e ha fatto sapere che le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Dal 2020 l’influencer fa coppia fissa con il rampollo della famiglia Beretta, Carlo Gussalli Beretta, e in tanti si chiedono se prima o poi i due convoleranno a nozze. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e Giulia De Lellis ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo in merito alla questione. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?