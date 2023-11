Il mondo dello spettacolo piange Alessandra Bianchi, ambasciatrice del calcio italiano in Francia e per anni nella comunicazione di Lega Pro.

Al momento non è dato sapere quale siano state le cause della sua scomparsa. La camera ardente si terrà giovedì 16 novembre 2023 presso la camera mortuaria del campus biomedico di Roma dalle 8 alle 10, mentre il funerale si terrà alle ore 11 alla cappella di San Nicola al Borghetto dei pescatori a Ostia.

Mort d’Alessandra Bianchi, ancienne chroniqueuse de « L’Équipe du dimanche » sur Canal +

➡️ https://t.co/1rTWTgmWS8 pic.twitter.com/CAHNJzEcJ3 — Le Parisien | sport (@leparisiensport) November 15, 2023

Alessandra Bianchi, è morta la giornalista: il lutto

La giornalista Alessandra Bianchi è scomparsa a 59 anni e in tantissimi, in queste ore, le stanno rivolgendo i loro messaggi d’affetto e di cordoglio.

“Ci ha lasciato Alessandra Bianchi. Collega, giornalista di grande valore, persona straordinaria, ha lavorato per quattro anni nell’area comunicazione di Lega Pro. Sei sempre stata una collega disponibile all’aiuto e hai sempre messo a nostra disposizione le tue capacità. In ognuno di noi rivivono tanti ricordi che non verranno mai meno: quelli legati al lavoro e quelli delle tue tante passioni: il giornalismo, la Roma, i libri, Parigi, Modigliani. Ti sei contraddistinta sempre nello svolgere i tuoi impegni con serietà e disponibilità. Il tuo ricordo e le nostre risate saranno vivi per sempre. Ciao Alessandra, ci mancherai”, si legge in un messaggio condiviso dalla Lega Pro, con cui la giornalista aveva lavorato per anni.

Nel corso della sua carriera Alessandra Bianchi aveva lavorato anche per L’Equipe, l’Equipe du Dimanche su Canal +, le Parisien e Rmc. Non sono note informazioni sulla sua vita privata e non è dato sapere se fosse sposata o se avesse avuto figli.