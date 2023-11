Secondo indiscrezioni, Fedez e Luis Sal avrebbero finalmente trovato un accordo economico per Muschio Selvaggio.

Il rapporto d’amicizia tra Fedez e Luis Sal è naufragato nel peggiore dei modi e, a quanto pare, anche il loro rapporto lavorativo. I due hanno infatti smesso di condurre insieme il podcast Muschio Selvaggio ma, stando a quanto riporta Chi, avrebbero da poco trovato un accordo economico per la risoluzione della vicenda.

Fedez e Luis Sal: l’accordo economico

Secondo le indiscrezioni riportate da Chi, Fedez e Luis Sal avrebbero trovato un accordo economico e avrebbero firmato un patto di riservatezza per quanto riguarda la fine della loro collaborazione nel podcast Muschio Selvaggio. Di fatto il podcast continuerà ad essere condotto da Fedez (insieme al sostituto di Luis, Mr. Marra), mentre lo YouTuber non prenderà più parte allo show (da lui stesso ideato insieme al rapper).

Al momento sulla questione non sono emerse conferme, e in tanti sono in attesa di sapere se i due romperanno il silenzio in merito alla vicenda. Negli scorsi mesi Luis aveva realizzato un video (condiviso sugli stessi canali di Muschio Selvaggio) con cui si era scagliato contro Fedez e aveva svelato la sua versione dei fatti. Il rapper a sua volta aveva replicato contro di lui a mezzo social. In tanti, tra i fan, sperano in una rappacificazione tra i due, ma al momento la questione non sembra essere in discussione e entrambi hanno smesso di parlare pubblicamente della vicenda.