Cristina Scuccia ha fatto sapere che le sarebbe stata diagnosticata la celiachia e che, per questo, è costretta a cambiare la sua dieta.

L’ex suora Cristina Scuccia ha aggiornato i fan dei social e ha fatto sapere che, a 35 anni compiuti, le sarebbe stata diagnosticata la celiachia. “Ho voluto condividere con voi questa cosa perché magari tra voi c’è qualche celiaco e può darmi qualche consiglio, ma anche per sdrammatizzare”, ha affermato Cristina che, da buona Siciliana, è un amante del buon cibo. “Forse non ho ancora realizzato bene questa cosa, non so se sono pronta a questo cambio radicale alimentare”, ha svelato via social.

Cristina Scuccia: la celiachia

L’ex suora ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi Cristina Scuccia ha confessato ai suoi fan che, dopo delle analisi da lei effettuate recentemente, le sarebbe stata diagnosticata la celiachia.

A causa della patologia, Cristina è costretta a cambiare completamente la sua dieta, e per questo ha chiesto consiglio ai suoi fan. Sui social in tanti le hanno già offerto i loro suggerimenti, e non vedono l’ora di saperne di più sul suo conto.

Cristina Scuccia è diventata famosa dopo aver partecipato a The Voice of Italy e, negli ultimi anni, ha fatto parlare di sé per aver deciso di dire addio alla vita consacrata. In tanti tra i fan dei social si domandano cosa le riserverà il futuro e se prima o poi riuscirà a trovare l’amore. l momento sulla questione non è dato sapere di più e ai fan non resta che attendere.