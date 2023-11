Attraverso i social Matt LeBlanc e Courtney Cox hanno dedicato due commoventi messaggi all’amico Matthew Perry, scomparso il 28 ottobre.

La scomparsa di Matthew Perry è stata un duro colpo per i suoi amici del cast di Friends e, in queste oe, Matt LeBlanc e Courtney Cox lo hanno voluto omaggiare via social. LeBlanc, che aveva vestito i panni di Joey in Friends, ha scritto nel suo ultimo post:

“Ti dico addio con il cuore ‘pesante’. I momenti passati insieme sono sinceramente tra i più belli della mia vita. È stato un onore condividere il palco con te e chiamarti amico. Sorriderò sempre quando ti penserò e non ti dimenticherò mai. Mai. Apri le ali e vola, fratello, sei finalmente libero. Tanto amore. E immagino che ti terrai il 20 dollari che mi devi”.

Matt Le Blanc: il ricordo di Matthew Perry

Mentre circolano voci secondo cui Jennifer Aniston sarebbe “devastata” per la scomparsa dell’amico e collega Matthew Perry, i suoi colleghi di Friends hanno espresso pubblicamente il loro cordoglio per la scomparsa dell’attore. Oltre a Matt LeBlanc anche Courtney Cox (che nella serie aveva vestito i panni di Monica) ha scritto in un post via social:

“Sono così grata per ogni momento che ho trascorso con te Matty e mi manchi ogni giorno. Quando lavori con qualcuno così a stretto contatto come ho fatto con Matthew, ci sono migliaia di momenti che vorrei poter condividere. Per ora, ecco uno dei miei preferiti. Era divertente e gentile”. Al momento non sono state ancora rese note le cause della scomparsa dell’attore, e per saperne di più bisognerà attendere i risultati dell’autopsia.