Sono passati ormai quattro mesi dall’incidente in bici di Jovanotti che ancora non riesce a camminare senza stampelle.

Sta bene, ma non quanto vorrebbe. Jovanotti torna a farsi vedere sui social dopo l’incidente in bici che lo ha visto coinvolto ormai quattro mesi fa quando si trovava in vacanza a Santo Domingo. Il cantante ha condiviso un contenuto su Facebook nel quale racconta, di fatto, una sorta di dramma che sta vivendo. Infatti, Lorenzo non riesce ancora a camminare senza l’ausilio delle stampelle a seguito della rottura del femore rimediata, oltre a quella della clavicola.

Jovanotti, come sta dopo 4 mesi dall’incidente

Jovanotti

“Sono passati quattro mesi dal botto”, ha esordito. “Non cammino ancora senza stampelle ma conto per dicembre di cominciare. Per ora sto appoggiando il piede. I muscoli fanno male”, ha ammesso Jovanotti.

Dopo aver ringraziato per i tanti messaggi e spiegato che attualmente occupa il suo tempo leggendo e prendendo appunti in chiave lavorativa, il cantante ha detto: “Quando tornerò a camminare? Non so quanto ci vorrà per rimettermi in piedi, nessuno lo sa, neanche gli ortopedici. Mi fanno delle previsioni ma io dopo le smentisco”.

Diverso il discorso sulla clavicola: “Tra un po’ dovrò operarmi per togliere la placca alla clavicola perché si sta staccando”.

Ad ogni modo l’artista non ha perso il sorriso e lo spirito che da sempre lo caratterizza: “Comunque va bene. So che ci vogliono tempo e pazienza”.

Nei passaggi finali anche un commento in chiave futura destinato ai suoi fan: “Appena mi rimetto ci vediamo e festeggiamo, suoniamo un po’ di canzoni. Sento che dentro di me c’è in atto una gestazione di qualcosa di forte e importante. Mi prendo il tempo che ci vuole perché le cose devono prendere forma e poi, quando arriverà il momento, le tiriamo fuori”.

