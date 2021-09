Tra nozze in vista e ricoveri inaspettati, ecco quali sono state le news di gossip del mondo vip più attese del weekend!

Mentre per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si vocifera che presto potrebbero svolgersi i fiori d’arancio, Guenda Goria – figlia di Maria Teresa Ruta – ha annunciato via social di doversi sottoporre ad un delicato intervento. Ecco quali sono stati oltre questi i gossip più attesi del weekend!

Giulia Salemi

I gossip del weekend

Fiori d’arancio in vista per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? Secondo indiscrezioni la coppia nata al GF Vip sarebbe pronta alle nozze.

Guenda Goria – figlia di Maria Teresa Ruta – intanto ha annunciato con un post via social di essersi sottoposta al ricovero per un intervento per l’Endometriosi.

Sangiovanni, ex concorrente di Amici, si è sfogato via social per i sempre più insistenti gossip sulla sua liaison con Giulia Stabile.

Sui social ha conquistato tutti la dedica fatta da Roberto Benigni a sua moglie, Nicoletta Braschi, in occasione del Festival di Venezia.

Secondo i rumor in circolazione sarebbe in corso un’altra lite tra Al Bano Carrisi e Romina Power. Loredana Lecciso c’entra qualcosa?

Alex Belli intanto ha accusato la moglie Delia Duran di spiarlo. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

Natalia Paragoni intanto ha tuonato sui social a causa di un bot che avrebbe compromesso i suoi profili ufficiali.

Dopo il devastante incendio scoppiato a Milano nei giorni scorsi, Morgan – che era presente sul luogo al momento dell’incidente – si è detto pronto a ospitare le famiglia rimaste senza casa.

Al Bano Carrisi parteciperà a Ballando con le Stelle: Milly Carlucci ha confermato la notizia.

L’opinionista Guendalina Tavassi si è sfogata via social per un atto vandalico subito contro la sua auto, parzialmente distrutta da alcuni malviventi.

Victoria De Angelis dei Maneskin è stata paparazzata insieme alla sua fidanzata: le due sono intenzionate ad andare a convivere?