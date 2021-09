L’artista, con un lungo sfogo su Instagram, lamenta di chi ritiene la relazione con la ballerina Giulia Stabile motivo del suo successo.

Sangiovanni, la giovane promessa della musica che ha conquistato la seconda posizione nell’ultima edizione di Amici, tramite delle IG Stories, ha reso noto un malcontento tirando in ballo anche la sua storia d’amore con la ballerina Giulia Stabile, a sua volta vincitrice della stessa edizione.

Il cantante ha ben articolato un discorso attorno a due specifici argomenti: in primo luogo, ha chiarito la sua posizione e quella della fidanzata in quanto artisti, dunque ha rimproverato chi si rivolga ed interessi a loro esclusivamente in merito al loro rapporto sentimentale, alimentando inutile gossip. Dunque il cantante ha pregato il suo seguito di parlare di lui relativamente alla sua musica e di non alimentare false notizie, spiegando che, benché la sua storia con Giulia sia nata sotto ai riflettori, non sia comunque corretto invaderne la privacy.

In seconda battuta, Sangiovanni ha ben risposto a chi sostenga che il suo successo come artista sia legato esclusivamente al rapporto con l’esuberante ballerina. Nonostante il cantante abbia chiarito l’influenza positiva che la ragazza abbia avuto nella sua vita, precisa come, anche prima di conoscerla, abbia scritto pezzi (ad esempio, Tutta la Notte) che hanno scalato classifiche e son stati ballati e apprezzati per tutta la stagione estiva.