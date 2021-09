Victoria Beckham ironizza con il marito sui social: ecco la foto indiscreta

La famosa stilista Victoria Beckham ha deciso di ironizzare e mostrare le forme del proprio marito sui social, dandogli il benvenuto in piscina e augurando una felice domenica a tutti i suoi follower. Nella foto viene ritratto David sdraiato a pancia in giù a bordo piscina con il retro delle mutande quasi completamente abbassato per mostrare i glutei.

In seguito i milioni di follower della stilista si sono scatenati con likes e commenti, tra i quali sono spuntati molti apprezzamenti nei confronti del calciatore, essendo stato ripreso in modo provocante. Che ne pensate? Credete che abbia fatto bene Victoria a mostrare il lato B del proprio marito al pubblico di Instagram?