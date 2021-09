La showgirl è stata pizzicata mentre acquistava i mini abiti sexy che sfoggerà nella casa più spiata d’Italia.

Protagonista assoluta degli ultimi scatti del settimanale Nuovo Tv è la sensualissima Francesca Cipriani, sorpresa in fase di preparativi per l’imminente Grande Fratello Vip, in partenza dal 13 settembre su Canale 5.

La ragazza, secondo le dichiarazioni di Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo Tv, stava scegliendo gli ultimi mini abiti da presentare ai suoi inquilini nella casa, valorizzando al massimo il suo punto di forza… le curve super sexy!

“La showgirl prova un costume rosso in stile Baywatch, facendo attenzione a lasciare ben scoperte le curve realizzate con precisione chirurgica. Del resto, a febbraio, lei stessa aveva annunciato l’ennesimo intervento estetico per rimodellare il suo corpo” ha affermato Signoretti in riferimento agli scatti che la ritraggono.

La ragazza, infatti, si è sottoposta a innumerevoli interventi chirurgici per modellare il suo corpo secondo i suoi canoni e desideri e adesso, dal lontano 2006 in cui varcò per la prima volta la porta rossa, è di nuovo pronta ad affrontare questa nuova avventura con l’esuberanza che da sempre la caratterizza!