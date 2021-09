Vandalizzata l’auto di Guendalina Tavassi, ecco la sua reazione

Guendalina Tavassi ha condiviso tramite il suo account ufficiale di Instagram un video che mostra la sua auto distrutta da alcuni vandali. La reazione dell’attrice ha spiazzato un po’ tutti, che ha esordito dicendo: “Se pensavate di farmi un dispetto non avete proprio capito un c***o. Sono contenta, perché a voi gli specchi vi servono perché siete brutti! Brutti come l’invidia e la cattiveria. Tiè!”.

Questo è stato l’esordio di Guendalina mostrando uno specchietto retrovisore della sua macchina, anche se i vandali non si sono limitati a questo, danneggiando anche il secondo, scaturendo una seconda reazione: “Pure l’altro, guardate qua…la mia auto tutta rotta, non m’interessa. Porelli…vi siete divertiti?”. L’ex concorrente del Grande Fratello ha dimostrato una reazione davanti ai social che ha potuto lasciare tutti di stucco tra una risata e l’altra.