Valeria Marini in posa su una giostra, ecco le immagini

Valeria Marini ha pubblicato un nuovo post sul proprio profilo Instagram che ha fatto impazzire molti suoi follower, scatenando molti commenti e numerosi like per la foto. La showgirl italiana è stata ritratta in una posa molto sexy e piccante, mentre si reggeva ad un palo di una giostra per bambini a forma di Carillon, in cui i cavalli in ceramica fanno il giro intorno ad essa.

Nella foto si può notare un vestito abbastanza corto di colore bianco indossato da Valeria Marini, abbinato perfettamente alle scarpe. La didascalia è altrettanto provocatoria, pronta a suscitare lo scalpore dei suoi fans: “Giro gito tondo, com’è stella il mondo”. Che ne pensate? Il nuovo post della showgirl ha suscitato una reazione anche a voi?