Cristiano Malgioglio alla ricerca di un vestito per Tale e Quale Show

Cristiano Malgioglio ha pubblicato un video sul proprio profilo ufficiale di Instagram nel quale veniva ripreso mentre faceva shopping. Il personaggio televisivo si complimentava per i colori pazzeschi dei vestiti presenti nel negozio in questione, nel mentre cercava un abito adatto in vista del programma Tale e Quale Show.

Tuttavia Malgioglio non è riuscito a comprare nulla, poiché il vestito da lui scelto era troppo da donna, proprio come da lui pronunciato nel video: “Ragazzi non compro niente. Mi piaceva quel vestito verde, ma è troppo da donna, io non posso”. Secondo voi avrebbe potuto acquistarlo ugualmente? Nel post, in seguito, vediamo la didascalia nella quale fa un elogio ai colori: “La mia vita è un film a colori. Se non ci fossero i colori come sarebbe tutto triste.”.