Nuovo viaggio per Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, destinazione Amsterdam

Rosalinda Cannavò e Andre Zenga sono partiti per un nuovo viaggio dopo aver scelto di trascorrere alcuni giorni distanti, restando rispettivamente con le proprie famiglie. L’amore tra i due prosegue per il meglio ed ora sono pronti per nuovi progetti lavorativi con i quali proveranno a sorprendere i loro fan, i quali li sostengono continuamente con grande affetto. La nuova destinazione è Amsterdam, come ha sostenuto l’attrice attraverso le stories di Instagram sul proprio profilo ufficiale, con le quali ha potuto spiegare anche le motivazioni del viaggio.

La Cannavò, che non era mai stata ad Amsterdam, andrà con il suo compagno Andrea Zenga per il Gran Premio di Formula 1, in collaborazione con Heineken. Ecco le parole dell’attrice presenti anche nelle stories di Instagram: “Voi ci chiederete perché siamo andati ad Amsterdam? In realtà noi siamo andati per vedere il Gran Premio di Formula 1 insieme ad Heineken. Quindi io sono espertissima, ho già puntato su chi vincerà”. Ora i due si trovano già sul posto, pronti per assistere allo spettacolo del Gran Premio.