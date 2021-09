Francesco Facchinetti e Alessia Marcuzzi insieme per i 10 anni di Mia

Alessia Marcuzzi è andata in Sudtirol con il marito Paolo Calabresi per festeggiare la secondogenita Mia: insieme alla coppia sono stati presenti anche l’ex marito, gli ex suoceri e la nuova signora Facchinetti insieme ai figli Leone e Liv. L’amore per la piccola Mia ogni anno porta con sé un evento speciale, con il quale la famiglia allargata si riunisce per celebrare il compleanno della bambina. Nonostante la separazione tra Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti risalga al 2013, i due hanno voluto festeggiare insieme il decimo compleanno della figlia, ciascuno con le nuove rispettive famiglie, ma tutti insieme. La conduttrice ha portato oltre al nuovo marito anche il figlio Tommaso Inzaghi e i propri genitori.

Facchinetti ha pubblicato anche un post su Instagram in cui venivano ritratte tutta la famiglia allargata scrivendo: “La nostra grande famiglia, quasi al completo, per festeggiare il decimo compleanno di Mia”; mentre anche la Marcuzzi ha potuto condividere sul proprio profilo Instagram la grande festa immortalando i vari momenti felici. Secondo quanto riportato da Vanity Fair, Facchinetti aveva espresso in una recente intervista: “La cosa è abbastanza comica, perché nella stessa stanza, ci possiamo essere io, mia moglie, mio padre, la seconda moglie di mio padre, mia mamma, la mia ex fidanzata, il suo attuale compagno e il padre del primo figlio della mia ex fidanza: tutti d’amore e d’accordo! Sono cose che possono accadere, le persone adulte e mature devono saper mettere da parte i dissapori e le nagitività per il bene dei propri figli”.