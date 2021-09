Vacanze romantiche per Alessia Marcuzzi: ecco come non pensare all’addio a Mediaset

Alessia Marcuzzi prova a godersi le vacanze tra le braccia del suo compagno Paolo Calabresi, provando a non pensare troppo al suo addio doloroso a Mediaset, un passo difficile ma che potrebbe essere servito alla conduttrice per crescere e andare avanti. Nel frattempo è stata paparazzata dalle fotocamere del settimanale Vero, dalle quali viene ritratta in dolce compagnia: i due tendono a non staccarsi mai, dimostrando il loro forte amore tra qualche tuffo e una risata.

Forse questo potrebbe essere il modo migliore per lasciarsi tutto alle spalle, usando l’amore come cura per non pensare troppo ad alcune scelte sofferte. Voi cosa ne pensate? Alessia Marcuzzi sarà riuscita a godersi le vacanze insieme a Paolo Calabresi senza pensare troppo all’infelice addio?