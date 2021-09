In compagnia della compagna e dei ragazzi della sua academy, Valentino Rossi si è concesso una giornata al parco divertimenti.

“Bellissima giornata trascorsa con Valentino e i ragazzi della VR46 Riders Academy! Grazie di tutto!”, si legge sul profilo Instagram ufficiale di Mirabilandia. Stamane, infatti, il noto parco di divertimenti ha ricevuto la visita di Valentino Rossi e dei talenti della sua “palestra”, i quali – con in testa il loro Maestro – si sono divertiti con le varie attrazioni del parco ravennate.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Ma se pensate che Valentino abbia deciso di trascorrere una giornata in allegria senza la sua dolce meta, beh… vi sbagliate. Con il campione, infatti, c’era anche la bella Francesca Sofia Novello: la coppia, in attesa del primo figlio (l’annuncio era arrivato via social nei giorni scorsi), ha condiviso alcuni scatti su Instagram.

Abbracci, dolci camminate mano nella mano, e poi risate, tante risate: Valentino Rossi e Francesca si sono concessi un pomeriggio all’insegna del divertimento, tra ruote panoramiche e montagne russe.