“Mi sto concentrando sul resto. Voglio diventare un conduttore, non posso continuare a postare come un influencer”, ha dichiarato Tommaso Zorzi.

Tommaso Zorzi si è buttato anima e corpo nella nuova avventura di Drag Race Italia, il celebre programma che sbarcherà nel nostro Paese grazie a Discovery Plus. Per questo si è trasferito a Roma, dove si sta – appunto! – preparando per le riprese che gli ruberanno parecchio tempo. E da qui ha svelato alcuni dettagli e “dietro le quinte” dello show.

“Reduce dalla prima riunione di scaletta – ha dichiarato su Instagram – abbiamo visto la prima puntata e sarà fighissima. Ho visto anche per la prima volta il set e tutti gli spazi. E dato che Drag Race è un format internazionale vuole che in tutti i paesi del mondo in cui si fa questo show gli spazi siano simili, quindi mi ha fatto strano entrare dentro, fa sembrare tutto improvvisamente vero. Perdonatemi se sarò un po’ monotematico nel prossimo mese, ma Drag Race assorbirà tipo il 99,9% della mia vita. Fate conto che giriamo ogni giorno, in un mese avrò solo due o tre giorni liberi. Giriamo dalle 9 del mattino fino alle 9 di sera, è un programma totalizzante e complicato, abbastanza lungo da girare. Le ragazze hanno bisogno di fare le prove e durano almeno un paio di giorni perché devono avere tempo per confezionare l’abito ed eseguire ciò che richiede la prova”.

“Ho messo un attimo da parte i social – ha aggiunto Tommaso Zorzi – perché mi sto concentrando sul resto. E poi, se voglio diventare un conduttore e pretendere di farmi chiamare conduttore, è inutile che continuo a postare come un influencer, quindi devo un po’ tarare le due cose. Non mi fraintendete: non ho mai detto che abbandonerò i social, non lo farò mai, mi divertono. Solo che devo studiare e formarmi e questo toglie via tempo ed energie al resto, tutto qui.