Le parole pronunciate sui social da Benjamin Mascolo hanno scatenato una polemica, tanto da costringere il cantante a scusarsi.

“Amo la mia ragazza in tutti i modi, anche quando si bacia con altre donne”. Questa frase, pronunciata su Instagram da Benjamin Mascolo – ex membro del duo Benji e Fede – ha dato il via a un’accesa polemica sui social, con il cantante che è stato accusato di feticizzare la sua fidanzata, la bellissima attrice Bella Thorne.

Sondato l’umore dei follower, Benjamin Mascolo, tramite una serie di Instagram stories, si è scusato pubblicamente, promettendo ai suoi fans di organizzare delle dirette con delle persone competenti sull’argomento, così da poter avere un dialogo concreto e capire meglio dove e se ha sbagliato.

Insomma, il giovane Benji vuole vederci chiaro. Perché quella frase, all’apparenza così innocua – maliziosa forse, ma assolutamente innocua – ha creato così tanto disappunto? Come detto, proverà lui stesso a saperne di più, sfruttando la collaborazione di alcuni esperti del settore (?). Aspettiamo ma… con non troppa ansia.