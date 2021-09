Ore delicate per Charlene di Monaco: è stata trasportata con urgenza presso una clinica in Sudafrica e ricoverata. Sembra che abbia avuto un collasso.

Charlene di Monaco, stando a quanto riferisce il giornale tedesco Bild, ha avuto un collasso ed è stata ricoverata presso una clinica in Sudafrica. Dallo scorso mese di maggio, la principessa sta lottando contro una brutta infezione alla bocca, che ha coinvolto anche altre parti del corpo. Pare che questo ennesimo malessere sia da ricollegare proprio alla problematica preesistente.

Charlene di Monaco è stata ricoverata in Sudafrica

Ore delicate per Charlene di Monaco, che si vanno ad aggiungere a mesi davvero complicati. La principessa si è sentita male ed è stata trasportata con urgenza presso una clinica in Sudafrica. A rendere pubblica la notizia è stato il giornale tedesco Bild, che ha parlato di “un collasso“. Il malore, quindi, ha reso necessario il ricovero presso l’ospedale. La cognata Chantell Wittstock, tramite un comunicato inviato alla rivista, ha sottolineato che Charlene è affetta da maggio “da una brutta infezione che ha coinvolto naso, orecchie e gola“, la stessa che l’ha costretta a un intervento chirurgico. Quest’ultimo, purtroppo, è stato ricco di complicazioni.

Al momento, non sono chiare le condizioni di salute della moglie di Alberto di Monaco. Sappiamo soltanto che, proprio a causa della malattia e delle successive complicazioni, la donna vive da mesi lontana dal marito e dai figli. In una recente intervista, Charlene ha spiegato: “Ho subito un intervento per il rialzo del seno mascellare, un innesto osseo che viene effettuato per poter fare degli impianti nella zona dei molari. Dopo l’operazione è subentrata un’infezione che ha coinvolto le orecchie, di qui l’impossibilità di spostarmi. L’apparato uditivo, al momento, non potrebbe sopportare una pressione superiore ai 20 mila piedi“.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Indiscrezioni sulle condizioni di salute di Charlene di Monaco

Prima del ricovero di Charlene di Monaco, alcune indiscrezioni vedevano in questa sua lontananza dal marito una sorta di crisi coniugale. Qualcuno parlava addirittura di divorzio. Eppure, i diretti interessati hanno sempre smentito il chiacchiericcio. Nel frattempo, Alberto di Monaco ha rilasciato un’intervista a People, in cui ha sottolineato che sua moglie non vede l’ora di tornare a casa per stare con lui e con i loro figli. “Ha detto scherzando che è pronta a imbarcarsi su una nave da clandestina“, ha dichiarato il reale. Quando potrebbe tornare dalla sua famiglia? Prima del ricovero si parlava di un “prima del previsto“, mentre adesso “dipende da quello che dicono i medici“.