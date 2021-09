Foto e video social per Laura Chiatti, che mostra le sue curve ma anche la bellezza del resort che la sta ospitando insieme al marito.

“Non c’è arma nell’armamentario femminile a cui gli uomini sono così vulnerabili come lo sono per un sorriso”. Lo ha scritto Laura Chiatti sul suo profilo Instagram postando una foto del suo momento di relax.

L’attrice si trova in un resort extra lusso nel cuore dell’Umbria, in compagnia del marito Marco Bocci. I due si sono concessi qualche giorno di vacanza, tra bagni in piscina – direttamente dalla lussuosa suite della struttura – e gli immancabili post social. In uno di questi, la bellissima Laura Chiatti si mostra in bikini, sexy come sempre. Un vero e proprio regalo per i fans e i numerosi follower che la seguono su Instagram.

Nelle story, invece, Marco Bocci la riprende in un video che lascia intravedere anche la bellezza della stanza dove stanno trascorrendo il periodo di relax. Insomma, sono giornate felici e spensierate per la coppia, in attesa di proseguire con il lavoro.