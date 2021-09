Anche Simona Ventura ha fatto il vaccino: “Felice di avere già il green pass, sono regole giuste che vanno rispettate”.

“E finalmente, dopo il periodo di immunizzazione per aver contratto il Covid-19 a marzo, ieri ho fatto il vaccino!”. Lo ha scritto Simona Ventura sul suo profilo Instagram. “Vi dirò che avevo un po’ di paura – ha aggiunto – vista l’informazione terroristica che serpeggiava negli ultimi tempi in alcuni organi di informazione. Invece non me ne sono neanche accorta. Grazie ai medici e infermieri, tutti cordialissimi ed efficienti!”.

Simona Ventura, dunque, ha voluto condividere questo importante gesto con i tanti fans e follower che la seguono sui social, oltre che in tv. “Felice di avere già il green pass dove potrò entrare ovunque!”, prosegue nel suo lungo post su Instagram: “Sono regole giuste che vanno rispettate”.

Poi lancia un appello concreto: “Vacciniamoci tutti! Per il bene di tutti! Volevo estendere questo invito anche alle donne in gravidanza che, da ieri, possono presentarsi in ogni centro senza prenotazione! Viva noi e la nostra voglia di vivere”.