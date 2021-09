Lite tra Al bano e Romina, colpa ancora di Loredana Lecciso?

Al Bano e Romina sembrano non riuscire a trovare pace, poiché sembra essere rispuntato il gelo nella coppia dopo i nuovi attriti comparsi tra i due, che non riescono a trovare il giusto equilibrio per poter stare insieme. Secondo quanto riportato dal settimanale DiPiù la lite sarebbe dovuta al coinvolgimento di Loredana Lecciso, con la Power che avrebbe reagito in maniera decisa, trascorrendo le vacanze in Puglia lontano dalla tenuta di Cellino San Marco.

Il settimanale Nuovo ha fatto addirittura trapelare che Romina sarebbe furiosa con la Lecciso, per via di alcune dichiarazioni rilasciate da quest’ultima in un’intervista al settimanale Oggi, al quale aveva detto di aver consentito a troppa gente di intromettersi nella sua vita di coppia: “Ho permesso a troppe persone di mettere il becco tra di noi. Ora non consento più ad anima viva di varcare il confine della nostra coppia”. Secondo Nuovo, sarebbero state queste le dichiarazioni che avrebbero provocato l’eclatante reazione della Power, che avrebbe detto ad Al Bano di tenere a freno la lingua di Loredana.