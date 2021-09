Grande Fratello Vip, Alex Belli accusa pesantemente la moglie Delia Duran

Alex Belli ha già iniziato a regalarci veri momenti di puro trash in attesa di entrare nella casa del Grande Fratello Vip questo 13 settembre. Secondo quanto riportato dal settimanale DiPiù, l’attore l’attore avrebbe avuto un dibattito epistolare con la propria moglie Delia Duran, accusandola pesantemente di spiarlo, mentre lei gli avrebbe chiesto un figlio. Già alcune settimane fa il neo concorrente del GF Vip si era lamentato della troppa gelosia della moglie nei suoi confronti che, col passare del tempo, avrebbe potuto compromettere seriamente il loro matrimonio.

Sulla questione Alex Belli aveva appunto scritto: “Delia perché mi spii? Con te sono un libro aperto. Mi sento continuamente messo sotto esame, come se dovessi giustificarmi e questo potrebbe scalfire il nostro amore: non voglio correre questo pericolo, io sono tuo e di nessun’altra. Non roviniamo tutto, non mettiamo in pericolo il nostro matrimonio per queste sciocchezze, queste tue paure senza senso”. Tutto questo è nato a causa di un numero di telefono lasciato da una commessa all’attore per cambiare una giacca troppo larga, che per Delia significava una prova di tradimento. In seguito la donna ha contattato la commessa facendo finta di essere il marito, con l’inevitabile conseguenza di un successivo battibecco tra le due, che ha infine suscitato l’imbarazzo del marito.

Alex Belli accusa la moglie, ecco la replica di Delia Duran

In seguito alle accuse sarebbe arrivata la replica di Delia Duran sempre sulle pagine del settimanale DiPiù: “Visto che conosci il mio lato fragile, invece di attaccarmi e criticarmi per la possessività che trovi eccessiva, cerca di essere più dolce, più comprensivo. Io voglio superarla con il tuo aiuto, non ho bisogno di critiche, ma di sostegno”.

In seguito la donna ha chiesto al marito di diventare madre: “Ora è arrivato il momento di parlarne seriamente: sarebbe un sogno, il perfetto coronamento del nostro amore, un grande amore che non deve avere ombre”.