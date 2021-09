“Cartolina dell’Estate 2021”, scrive Filippo Magnini su Instagram. “Come si stava bene”, risponde la bella Giorgia Palmas. I due sono innamoratissimi.

“Ultimi scampoli di vacanza con selfie per la coppia più bella dell’estate. Da domani si ricomincia in città”. Lo scrive il settimanale Gente sul proprio profilo Instagram ripostando una foto di Filippo Magnini e Giorgia Palmas scattata – e pubblicata sui social – dal nuotatore.

“Cartolina dell’Estate 2021”, ha scritto Magnini su Instagram, felicissimo e sorridente al fianco della bella moglie, la quale ha subito commentato: “Che bello come si stava bene”. Dopo il matrimonio a sorpresa lo scorso maggio e gli impegni di lavoro, i due si sono quindi concessi un periodo di relax al mare, il modo ideale per ricaricare le batterie e ripartire più innamorati che mai. In fondo, il settimanale Gente non ha tutti i torti: sono proprio una bellissima coppia, siete d’accordo?.