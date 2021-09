Marica Pellegrinelli viene paparazzata a Mykonos con un gruppo di amici: solo sorrisi e serenità per l’ex moglie di Eros Ramazzotti.

Marica Pellegrinelli viene paparazzata dal settimanale Vero mentre è in vacanza a Mykonos con un gruppo di amici. La modella e attrice bergamasca è riuscita a ritrovare la serenità dopo la dolorosa separazione da Eros Ramazzotti, avvenuta nel 2019. Per lei balli di gruppo, grandi sorrisi e tanto divertimento spensierato sulla famosa isola dell’arcipelago delle Cicladi.

Si era parlato in passato di un possibile flirt tra Marica Pellegrinelli e Marco Borriello, dopo che i due avevano passato qualche giorno insieme a Ibiza in occasione del compleanno dell’ex calciatore. Entrambi avevano mantenuto il massimo riserbo, e non avevano mai confermato la storia.