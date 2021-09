Natalia Paragoni ha appena pubblicato una storia in cui comunica la sua decisione (forzata) di abbandonare temporaneamente il palco di Instagram. Il motivo, come spiega l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è piuttosto inquietante e potrebbe portare a seri problemi alla sua immagine di influencer.

Ecco il messaggio condiviso da Natalia poco prima di chiudere il suo profilo:

Ciao a tutti, volevo rendervi partecipi dell’incresciosa situazione che sto vivendo.

Da ieri ho notato una crescita spropositata del numero dei miei followers, temo che qualcuno mi abbia attivato un bot per dispetto o peggio ancora per arrecarmi un danno. Sto cercando di risolvere il problema insieme alla mia agenzia.

A breve chiuderò momentaneamente il profilo per cercare di arginare la cosa. Credetemi sono molto arrabbiata e dispiaciuta.



Vi terrò aggiornati.