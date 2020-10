Salvatorico Renga, padre del cantante Francesco Renga, è morto a Brescia all’età di 91 anni. L’uomo era da tempo malato di Alzheimer.

Grave lutto per Francesco Renga. Il padre Salvatorico Renga è morto nella mattinata di mercoledì, all’età di 91 anni, presso la Rsa Villa di Salute della Fondazione Paola di Rosa, al Villaggio Montini in Brescia. L’anno scorso, ospite di Mara Venier a Domenica In, il cantante aveva raccontato della malattia del padre, che da tempo soffriva di Alzheimer. L’unica persona di cui l’uomo si ricordava era la moglie, Jolanda, scomparsa quando aveva solo 52 anni.

Salvatorico Renga, chi era il padre di Francesco Renga

Originario della provincia di Sassari, Salvatorico Renga si arruolò in giovane età nella Guardia di Finanza, lavorando in diverse città italiane, tra cui Muggia, in provincia Udine, dove è nato proprio il cantante Francesco Renga. La moglie, Jolanda, si è spenta a soli 52 anni.

Francesco Renga

Da tempo era malato di Alzheimer e mercoledì mattina si è spento presso la Rsa Villa di Salute della Fondazione Paola di Rosa, al Villaggio Montini in Brescia. Come riportato dalla stampa locale, i figli hanno già fatto visita al padre defunto, con i funerali che verranno organizzati in forma privata. I fan hanno subito voluto manifestare la propria vicinanza al cantante, menzionando anche il famoso singolo che l’artista pubblicò nel 2005: “Adesso è un Angelo“.

Francesco Renga, il rapporto con il padre e il ricordo della madre

Ospite l’anno scorso di Mara Venier a Domenica In, Francesco Renga, ex marito di Ambra Angiolini, parlando del padre, aveva raccontato: “Ha l’Alzheimer e dopo la morte di mamma mi sono sentito abbandonato“. Per poi aggiungere: “L’Alzheimer è brutto. Mio padre si ricorda solo di mia madre. Quando vede la mia sorella gemella, la scambia per lei“.

Sempre nel corso della stessa intervista ha anche ricordato come la “perdita di mamma Jolanda è una ferita che non si è mai rimarginata. Sono stato costretto ad affrontare questa cosa quando già ero genitore, e per lei ho scritto tantissime canzoni. È morta quando aveva solo 52 anni“.