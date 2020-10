Taylor Mega si è mostrata ai fan mentre era completamente senza veli in un centro estetico: le immagini hanno infiammato i social.

Taylor Mega non ha paura di provocare e anzi, sembra che essa sia una delle sue più grandi prerogative: attraverso le stories sui social l’influencer si è mostrata praticamente senza veli (e con solo uno striminzito tanga addosso) mentre si trovava in un centro estetico. Approfittando di uno specchio attaccato al soffitto Taylor ha mostrato le sue grazie ai fan, che non hanno potuto fare a meno di restare a bocca aperta.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/taylor_mega/?hl=it

Taylor Mega senza veli: il video bollente

Con le sue curve bollenti e il suo fisico scultoreo Taylor Mega è diventata una delle influencer più amate d’Italia. Approfittando di un soffitto a specchi del suo centro estetico di fiducia, l’ex naufraga ha deciso di mostrarsi ai fan completamente senza veli (ad eccezione di uno striminzito tanga). Le immagini hanno mandato in visibilio i fan, già abituati agli scatti provocanti dell’influencer.

Taylor Mega

La bambina non c’è più: il suo primo libro

Ad agosto è uscito il primo libro dell’influencer, intitolato La bambina non c’è più. Al suo interno Taylor Mega ha confessato il suo difficile passato, tra abusi e dipendenze. Già all’Isola dei Famosi l’influencer aveva parlato di questo periodo buio da lei fortunatamente superato, e a Verissimo aveva confessato:

“A 17 anni mi sono buttata sulle droghe pesanti, fino all’eroina. Poi sono riuscita a smettere da sola, mi si è attivato un meccanismo che mi ha permesso di eliminare dalla mia vita le persone con cui mi drogavo. Forse mi ha aiutato un angelo”. Oggi l’ex naufraga sembra aver trovato la serenità accanto a Tony Effe, leader della Dark Polo Gang, protagonista anche lui di alcuni dei suoi scatti osé via social.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/taylor_mega/?hl=it