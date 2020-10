La presidentessa della regione Calabria Jole Santelli si è spenta a 51 anni. Da tempo lottava contro un tumore.

Si sarebbe spenta giovedì 15 ottobre Jole Santelli, presidentessa della regione Calabria eletta lo scorso 26 gennaio. Da tempo Santelli lottava contro una grave forma di tumore, e a tal proposito – prima delle elezioni -aveva dichiarato a Il Fatto Quotidiano:

“Quando Silvio Berlusconi mi offre la candidatura ringrazio felice, ma chiedo due minuti prima di accettare. Chiudo la telefonata e formo il numero del mio oncologo: posso candidarmi? Posso onorare il mandato quinquennale? Il medico risponde: non solo puoi candidarti ma mi auguro che io possa essere il tuo consulente negli anni della presidenza.”

Fonte Foto: https://www.instagram.com/jajaesse/?hl=it

Jole Santelli è morta: il lutto

Jole Santelli è scomparsa a 51 anni nella sua casa, a Cosenza. A confermare la notizia è stato il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, mentre sui social le pagine della governatrice sono state riempite dai messaggi di cordoglio dei suoi sostenitori.

Santelli non aveva mai nascosto la sua lotta contro il cancro e prima di candidarsi come presidentessa della regione, aveva confessato a Il Fatto Quotidiano: “La malattia ti dà tanti dolori ma ti fa un grande regalo: ti fa conoscere la libertà, ti aiuta a non avere paura di niente, a non rispettare più le convenienze. La malattia, oltre alla disgrazia, mi ha dato la fortuna di non avere paura della libertà, di essere libera e di sentirmi tale. E non ho paura del coraggio che serve perché quello l’ho dovuto conoscere così bene che è diventato un mio amico fraterno”. Le sue condizioni si sarebbero aggravate improvvisamente e sarebbe scomparsa nella notte nella sua abitazione.

A seguito della scomparsa della governatrice in Calabria bisognerà presumibilmente riaprire le votazioni, così come previsto dallo statuto della regione in caso di scomparsa del governatore.

