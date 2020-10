Mara Venier ha preso una decisione che ha lasciato l’amaro in bocca ai tantissimi fan: dalla prossima stagione non sarà più al timone di Domenica In.

Brutte notizie per i fan di Mara Venier: la conduttrice ha deciso di lasciare Domenica In. Il programma domenicale di Rai1, da quando la Zia Nazionale è tornata al suo timone, è tornato a registrare ascolti pazzeschi, per cui il suo addio sembra davvero assurdo. Stando a quanto dichiarato da Mara al settimanale Oggi, la scelta di abbandonare il format non dipende da cambi aziendali. È stata lei, infatti, a decidere di lasciare la conduzione. Nessun malinteso con i collaboratori, né tantomeno una lite con i vertici Rai: i motivi sono ben altri.

Mara Venier lascia Domenica In

La Zia Mara ha deciso di lasciare Domenica In perché, alla soglia dei 70 anni che compirà il prossimo 20 ottobre, vuole dedicarsi alla famiglia. Intervistata dal settimanale Oggi, si è rivolta direttamente a suo marito Nicola Carraro e ha ammesso:

“Nicola, ti giuro che questa è la mia ultima Domenica In. Dall’anno prossimo sono tutta tua”.

MARA VENIER

La Venier, quindi, lascerà il programma domenicale di Rai1 per trascorrere più tempo con la famiglia e, soprattutto, con i suoi adorati nipoti. La 70enne non ha mai nascosto di essere follemente innamorata dei suoi familiari, tanto che condivide spesso sui social momenti che la ritraggono con loro.

Mara Venier: un addio o un arrivederci?

Al momento non possiamo affermare con certezza che quello di Mara sia un addio. Sono molti, infatti, quelli che si augurano che sia un semplice arrivederci. Qualche anno fa, quando la conduttrice venne allontanata dalla Rai, nessuno si aspettava di rivederla sorridente al timone di un format di Viale Mazzini. Eppure, la Venier ha accettato le scuse, ha salutato Maria De Filippi che l’aveva accolta a Mediaset ed è tornata a ‘casa’.

Se la scelta della Venier fosse definitiva, chi potrebbe sostituirla? Ovviamente non possiamo saperlo, ma le uniche eredi sembrano essere Simona Ventura e Antonella Clerici. Condurre un programma come Domenica In non è semplice e il rischio di registrare un flop è dietro l’angolo.