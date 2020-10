Billie Eilish è stata travolta da una valanga d’insulti per una foto rubata dai paparazzi in cui era ritratta con shorts e canottiera. I fan hanno preso le sue difese.

Una foto di Billie Eilish (paparazzata in pantaloncini e canottiera) è stata letteralmente travolta dagli insulti degli haters, che hanno criticato la forma fisica della cantante. Moltissimi fan hanno preso le difese dell’artista, che in passato ha ammesso di non leggere i commenti a lei rivolti sui social proprio per non sentirsi mortificare dalle critiche.

Billie Eilish is pictured WITHOUT her trademark baggy clothes https://t.co/2hCworDTuz — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 13, 2020

Billie Eilish e il body shaming: la valanga d’insulti

“A me fa senso quella pancetta”, “Ha messo su peso”, “Sembra vecchia” sono solo alcuni dei commenti che hanno cominciato ad apparire sotto allo scatto rubato di Billie Eilish.

Billie Eilish

In tanti tra i fan della cantante hanno preso le sue difese, sostenendo che il suo corpo sarebbe normale e che insultare una persona per il suo aspetto fisico, nel 2020, sarebbe quantomeno deprecabile. In passato Billie Eilish ha confessato alla BBC di non leggere i commenti a lei rivolti via social proprio per non essere soggetta a dispiaceri: “Ho smesso di leggere completamente i commenti. Mi stavano rovinando la vita”, ha affermato la cantante 18enne.

Il successo tra anticonformismo e sindrome di Tourette

La cantante ha rivelato di essere affetta da sindrome di Tourette fin da quando era bambina, ma ha confessato di soffrire di questo disturbo solo nel 2018. La cantante si è distinta fin da giovanissima per il suo straordinario talento e per il suo modo di essere “fuori dal comune”. A Vanity Fair, a proposito dei suoi look anticonformisti, ha affermato:

“Mi criticano per come mi vesto, perché non valorizzo il mio corpo. Oppure ci sono mamme che mi ringraziano, perché le figlie copiano il mio stile e così non si mettono in mostra. Io non lo faccio per nessuno dei due motivi. Semplicemente mi vesto come mi voglio vestire.”

Fonte Foto: https://www.instagram.com/billieeilish/?hl=it