Veronica Franco, che qualche settimana fa si era esibita a Tu Si Que Vales, è morta a soli 19 anni: la sua voce aveva emozionato tutti.

Soltanto qualche settimana fa, Veronica Franco si esibiva sul palco di Tu Si Que Vales con una bellissima versione di “Halleluiah“. Accompagnata dal biker Vanni Oddera, che l’aveva conosciuta durante una seduta di mototerapia, la 19enne aveva emozionato tutti, giudici e telespettatori.

Veronica stava combattendo dal 2018 contro la leucemia e, purtroppo, la malattia ha avuto la meglio. La giovane, che aveva soltanto 19 anni, lascia i genitori Luca e Rosanna e la sorella Michela. Quest’ultima era la donatrice per il suo trapianto di midollo.

Tu Si Que Vales: morta Veronica Franco

Sul palco di Tu Si Que Vales, Veronica era arrivata con la sua sedia a rotelle, sfoderando un sorriso magnifico. Accompagnata da Vanni Oddera, biker che porta la mototerapia negli ospedali, aveva raccontato la sua storia. La Franco aveva rivelato di essere entrata nel terribile mondo della leucemia nel 2018.

Le complicazioni neurologiche dovute alle terapie l’avevano portata ad avere diversi problemi di salute, ma il suo amore per la musica l’aveva aiutata.

Vanni Oddera l’ha sentita cantare proprio in ospedale e si è innamorato della sua voce. Per questo motivo, il biker l’ha spinta a partecipare a Tu Si Que Vales, esaudendo così un suo sogno.

Veronica Franco: le parole di Vanni Oddera

Vanni, attraverso il suo profilo Facebook, ha condiviso un video che gli aveva mandato Veronica, in cui canta la stessa canzone portata a Tu Si Que Vales. Si legge:

“Cara amica mia, hai reso la mia vita unica e meravigliosa, mi hai regalato tanto e hai reso tutto speciale intorno a te, illuminando con la tua anima tutti i momenti bui della mia vita. La tua voce ha portato speranza e sollievo in tante famiglie. Pochi minuti fa sei volata via abbandonando questa beffarda vita terrena. Rimarrai per sempre nel mio cuore, nel nostro cuore, la tua voce sarà per sempre una speranza di avere un mondo migliore”.

Veronica, appena salita sul palco di Tu Si Que Vales, aveva ammesso: “Per me il palco è tutto”. Purtroppo, la malattia ha messo fine ad una vita che era soltanto all’inizio.