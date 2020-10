Massimo Lopez è positivo al Coronavirus. L’attore, attraverso un video Instagram, ha annunciato ai fan la malattia e ha lanciato loro un appello.

Massimo Lopez, così come tanti amici e colleghi, è risultato positivo al Coronavirus. L’attore e conduttore, attraverso un video pubblicato su Instagram, ha voluto tranquillizzare i fan e ne ha approfittato per lanciare un appello. Massimo è chiuso in casa da domenica scorsa, quando ha scoperto di avere la febbre. Quando la temperatura corporea ha superato 38°, Lopez ha avvisato i medici e ha seguito le procedure previste per il Covid-19. Dopo essersi sottoposto al tampone, ha scoperto di essere positivo.

Massimo Lopez positivo al Coronavirus: il messaggio

“Sono a casa da domenica perché ho cominciato ad avere un po’ di febbre che poi è salita a 38,5. Sono a casa adesso, monitorato dai medici telefonicamente. Le condizioni generali sono buone perché questa febbre è cominciata a scendere”, ha dichiarato Massimo.

Le sue condizioni di salute sono buone, per cui non è necessario il ricovero in ospedale. Lopez ha poi voluto lanciare un appello ai fan e a tutti quelli che ascoltano le sue parole:

“Volevo tranquillizzarvi tutti, sperando che la cosa si risolva al più presto. Vi esorto a fare tanta attenzione, a usare le mascherine e il distanziamento sociale il più possibile. Vi abbraccio e incrociamo le dita”.

Il video condiviso su Instagram dall’attore ha subito attirato l’attenzione di amici e fan, che gli hanno augurato in massa una pronta guarigione.

Lopez positivo: l’affetto di amici e fan

La positività di Massimo, che il prossimo 11 gennaio compirà 69 anni, ha lasciato senza parole molti amici e fan. Tra i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, la prima a mandargli un messaggio di incoraggiamento è stata Mara Venier. La Zia Nazionale si è limitata a scrivere: “Tesoro“, con tanto di cuoricino.

Da Paola Barale a Romina Power, passando per Giampiero Ingrassia e Virginia Raffaele: tanti hanno augurato una pronta guarigione all’attore. Ovviamente, oltre ai messaggi dei Vip ci sono anche quelli scritti da persone comuni. Lopez è un artista molto apprezzato e tutti sperano che possa tornare in tv il prima possibile.