La nonna di Andrea Dal Corso, volto di Uomini e Donne, si è spenta per sempre lasciando dolore e vuoto nella sua famiglia.

La nonna di Andrea Dal Corso, volto di Uomini e Donne, è morta lasciando addolorata la sua famiglia. Sono momenti difficili per il compagno di Teresa Langella che con una commovente dedica a nonna Pierina condivide con i suoi follower questo grande dolore.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Muore Pierina la nonna di Andrea Dal Corso: la dedica social che commuove il web

“Sei stata la mia seconda mamma, mi hai insegnato ad esser un gentiluomo, a mettermi sempre nei panni del prossimo e a non fare agli altri ciò che non vorrei fosse fatto a me.

Mi hai insegnato il magico Potere del riuscire a godere di ciò che si ha, piuttosto che provare invidia per i beni altrui.Hai insegnato a tutti noi che cosa significa tenere unita una famiglia, una Grande Famiglia, perfino nei momenti più bui.Mi hai insegnato a non portare rancore, a perdonare, a tenere duro, ad essere Forti… eh già… forti come le tue mani che stringevano le mie l’ultima volta”. Questo è l’inizio della dedica che Andrea Dal Corso ex corteggiatore di Uomini e Donne ha scritto per la sua nonna scomparsa. Una foto con le loro mani che si stringono e tanto dolore, così il fidanzato di Teresa Langella saluta un componente importante della sua vita. Il post su Instagram ha fatto commuovere i suoi fan che in queste ore si stringono attorno a lui e alla sua famiglia.