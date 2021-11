Il GF Vip ha fatto una sorpresa insolita a Giucas Casella, gli ha fatto incontrare la sua cagnolina Nina e lui la abbraccia in modo tenerissimo.

Tra liti, incomprensioni, retroscena e amori mai decollati, una scena in particolare ha colpiti i telespettatori italiani del GF VIP. Giucas Casella rivede la sua cagnolina Nina e la abbraccia in un modo così tenero da stregare il reality. La scena del due che si ritrovano ha toccato il web che ha amato la reazione sincera del gieffino.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Giucas Casella abbraccia teneramente la sua Nina al GF Vip

Alfonso Signorini ha deciso di fare una sorpresa speciale a Giucas Casella traendolo fuori dal giardino con una scusa. Ignaro di tutto, il gieffino è uscito come chiesto dal conduttore ma non si aspettava di trovare la sua bellissima cagnolina Nina. Nel momento in cui l’ha vista Giucas ha abbracciato il suo amico a quattro zampe gettandosi a terra e stringendola con tutta la tenerezza possibile. A vedere questa scena, il web è letteralmente impazzito e ha apprezzato tanto la spontaneità e dolcezza del gieffino con il suo cane. Una sorpresa simile era stata fatta anche a Katia Ricciarelli facendole incontrare il suo cane Ciuffy. Ci saranno altri incontri simili? Il GF sembra puntare molto su questi colpi di scena che fanno presa sul pubblico.