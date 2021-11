Come si chiama il cane di Giulia De Lellis? Scopriamo anche che razza è, com’è il suo carattere e come si comporta a casa.

Influencer molto amata, quasi al pari di Chiara Ferragni, Giulia De Lellis compare spesso sui social con il suo adorato cane. Accolto in famiglia quando era ancora fidanzata con Andrea Damante, il figlio peloso è rimasto con lei dopo la rottura. Vediamo come si chiama l’animale, che razza è e come si comporta in casa.

Giulia De Lellis: il cane come si chiama?

Il cane di Giulia De Lellis si chiama Tommaso Kowalski, per gli amici Tommy, ed è di razza volpino di Pomerania. Di taglia piccola, è un animale di origine tedesca ed è molto diffuso soprattutto negli Stati Uniti. In Italia si sta facendo conoscere soprattutto negli ultimi tempi, grazie ai Vip o presunti tali che lo accolgono in famiglia. Nonostante la stazza, è un amico a quattro zampe molto possessivo e coraggioso, che tende sempre a difendere il proprietario. Il cane di Giulia è entrato nella sua vita quando era ancora fidanzata con Andrea Damante.

I due decisero di accoglierlo in famiglia come primo ‘frutto’ del loro grande amore. Poco dopo, però, la relazione è finita e i Damellis si sono ritrovati ad essere ‘genitori’ separati. In un primo momento hanno optato per la custodia condivisa, poi, quando si sono resi conto che Tommaso soffriva ad essere sballottato a destra e a manca, hanno preso una decisione drastica. Considerando che il cane era un regalo per Giulia, Damante ha fatto un passo indietro e le ha concesso la custodia esclusiva.

3 curiosità sul cane di Giulia De Lellis

Tommaso, il figlio peloso di Giulia De Lellis, ha un carattere molto pacato. E’ buono anche con le nipotine dell’influencer romana, che lo coccolano come se fosse un peluche. Il cane segue la padrona in ogni sua avventura, anche se evita i viaggi fuori dall’Italia.

-Il cane di Giulia De Lellis ha un suo profilo Instagram, Tommaso Kowalski, dove attualmente è seguito da oltre 107 mila follower.

-Tommaso potrebbe avere presto una sorellina pelosa: Giulia ha confessato che sta pensando di accogliere in famiglia un altro cane.

-Tommy ha avuto qualche problema di salute, tanto che la sua padrona è stata costretta a fargli l’aerosol. Lo scatto, al momento della pubblicazione sui social, fece molto discutere.