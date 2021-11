Attore ricordato per la nota serie In viaggio nel tempo è morto all’età di 85 anni nel suo appartamento, l’annuncio è stato dato dalla portavoce.

Dean Stockwell è morto a 85 anni nel suo appartamento a Los Angeles per cause naturali, il 7 novembre 2021. A dare la notizia della scomparsa dell’attore è stata la sua portavoce con un comunicato ufficiale. La perdita di uno degli attori più amati, conosciuto per aver recitato nella serie In viaggio nel tempo.

Dean Stockwell: chi è l’attore di “In viaggio nel tempo”

Robert Dean Stockwell è stato un attore cinematografico americano con una lunga e notevole carriera andata avanti per 70 anni. Oltre alla serie che lo ha reso più noto In viaggio nel tempo, Dean ha collezionato una serie di pellicole rimaste negli annali della storia del grande schermo. Ha recitato nel noto thriller Blue Velvet nel 1986 ma è ricordato anche per il ruolo in Beverly Hills Cop II, commedia americana con Eddie Murphy divenuto un cult anni’80-90. Il momento più alto nella sua carriera è quando ha ricevuto l’Oscar come migliore attore non protagonista nella pellicola Married to the Mob. Apparso in Due marinai e una ragazza film con Frank Sinatra, Dean Stockwell ha avuto una splendida carriera.