A Pomeriggio 5, Delia Duran torna a scagliarsi contro Soleil Sorge dopo il loro duro confronto al GF Vip ma scagiona completamente il marito, Alex Belli.

Delia Duran è reduce da un duro confronto con Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 6. Pesanti sono state le parole rivolte alla gieffina dalla moglie di Alex Belli che l’ha definita “gatta morta” attribuendo a lei tutte le colpe dell’eccessivo avvicinamento del marito. Adesso, la modella venezuelana torna a scagliarsi contro la sua “rivale” nello studio di Pomeriggio 5.

Le dure parole di Delia Duran da Barbara D’Urso

Secondo le dichiarazioni riportate da Blogtivvu, nello studio di Pomeriggio 5, Delia Duran ha colpito nuovamente Soleil Sorge: “Soleil gatta morta? Più viva che morta! Lei è una gatta che sa come aggredire le persone ed ha una doppia faccia. Non l’ho visto solo con mio marito ma anche con le inquiline tra cui Jo Squillo ed altre inquiline nella Casa. Penso che lei sappia benissimo come girare la frittata!” La modella sembra quindi continuare a dare addosso alla gieffina attribuendo poca responsabilità a suo marito, Alex Belli. In lacrime a Barbara D’Urso dichiara: “Se penso che lei ci stia provando con mio marito? All’inizio l’ho pensato e l’ho anche ribadito ma a volte alcuni atteggiamenti possono anche essere fraintesi.” Secondo la modella è la donna che deve fermarsi e che, quindi, ha maggiori responsabilità su un eventuale tradimento. Questo concetto lo aveva ribadito a Soleil già durante il confronto ma in molti non sono d’accordo.