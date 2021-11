Enea festeggia il suo primo mese di vita e mamma Turani fa al suo bambino una lunga dedica su Instagram con i momenti più belli trascorsi dalla sua nascita.

Il piccola Enea festeggia 1 mese di vita tra le braccia della mamma e del papà. In questa occasione di festa, Paola Turani scrive una bellissima dedica al suo primo figlio che le somiglia in un modo impressionante. Le parole della modella hanno commosso il web che l’ha riempita di like.

La dedica di Paola Turani a Enea

“1 MESE da quando i tuoi occhioni hanno incrociato i nostri per la prima volta, di pappa/rigurgitini/nanna/pappa/cambiopannolino/pappa/puzzette/nanna infinite volte a ripetizione, di bacetti sul nasino e voglia di stringere quelle guanciotte, di pipì sul muro della cameretta o sulle nostre maglie appena cambiate (…..) di sonno intervallato con occhiaie annesse e di “ma sono davvero mie queste tette?!” – 1 mese da quando ho scoperto una forma di amore nuova, un amore che diventa ogni giorno più grande e immenso”. Questa è solo una parte della bellissima dedica di Paola Turani al piccolo Enea che, come dichiara la stessa modella, ha cambiato in meglio le vite dei suoi genitori anche se le ha rese più impegnative. La Turani condivide in questo giorno la gioia più grande, essere diventata mamma e lo mostra anche ai suoi follower che hanno seguito con lei tutto il suo percorso.