Federica Pellegrini era intenta ad allenarsi in piscina quando ha voluto mettere alla prova i suoi follower con un contest, chi vince si aggiudicherà la cuffia della “Divina” con tanto di autografo.

Federica Pellegrini proprio non ce la fa a stare lontana dall’acqua e mentre si allena in piscina lancia una sfida ai suoi follower su Instagram. Chiunque dovesse vincere il contest lanciato dalla Divina potrà ricevere in regalo la sua cuffia autografata. Che sia vero o è solo uno scherzo della campionessa? Intanto sui commenti si scatenano per la vittoria.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Il contest lanciato da Federica Pellegrini ai suoi follower

“CHALLENGE ALLERT!!!! allora ragazzi oggi ho fatto un allenamento sul passo da 100 nei 25 ad esaurimento (parlerò tecnico quindi magari qualcuno non mi capirà’)🤣🤣 …l’andatura da tenere si calcolava sul migliore 52:4=13” ….se nuotavo 13”.01 GAME OVER 🤕 ripartenza a 30” …. QUANTI 25 SONO RIUSCITA A FARE?! Chi azzecca il numero esatto vince la mia cuffia autografata…. Dajeee.” Così Federica Pellegrini annuncia una nuovo contest ai suoi follower che devono indovinare quanti “25” sia riuscita a fare durante l’allenamento. Al vincitore, la campionessa darà la sua cuffia autografata e i commenti cominciano a fioccare con le varie ipotesi. Che sia solo uno scherzo o è davvero la volontà della Divina? Intanto, spunta in sordina un like di Massimiliano Rosolino ma dato i recenti avvenimenti è difficile che sia interessato a partecipare alla gara.