Nicola Pisu ha rivolto parole molto gravi a Miriana nel momento delle nomination, ad intervenire è Alfonso Signorini che rimprovera il gieffino per la sua condotta.

Bufera al Grande Fratello vip, quello che sembrava l’inizio di una bellissima storia d’amore si è trasformato in uno scontro acceso tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan. Il gieffino ha speso per la Trevisan delle parole molto forti che in queste ore stanno suscitando polemiche e critiche.

Nicola Pisu duro contro Miriana: interviene anche Signorini

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6, si è consumato uno scontro molto spiacevole tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan. I due avevano iniziato un flirt importante all’interno della Casa ma già da qualche tempo le cose sembravano non andare. Nicola si è sentito preso in giro da Miriana la quale non ha apprezzato alcuni gesti e atteggiamenti del figlio della Mirigliani. La storia tra loro è ormai finita ma in occasione delle nomination, Nicola ha rivolto alla gieffina parole spiacevoli riportate da Il Messagero: “Vai da chi ti tratta male, è quello che meriti“. A intervenire a gamba tesa Alfonso Signorini che, indignato dalla frase di Pisu, ha dichiarato: “Scusati, anche a voce alta, perché non accetto che si dicano queste scemenze e vergognati“. La Trevisan ha definito le parole di Nicola come “maschiliste” e in queste ore il web si sta rivoltando contro di lui.