La bella Juliana Moreira raccoglie le numerose critiche che parlano di lei ed Edoardo Stoppa come una coppia noiosa e presenta ironicamente il suo amante.

La modella e conduttrice Juliana Moreira fa uno scherzo ai suoi fan e presenta il suo amante, in un post ironico su Instagram. Poche ora fa la sorridente Moreira ha pubblicato un post ironico e divertente, per smorzare tutte le critiche su di lei e sul marito, Edoardo Stoppa. La showgirl ha scritto: “Buon giorno ☀️

Vabbè ragazzi…mi hanno un po’ stufato con questa storia….”Uffa che noia sempre assieme(me e @edoardostoppaofficial )….ancora voi due insieme…che monotonia…nessun gossip….ok ok allora l’avete chiesto alcuni di voi è 😅 ve l’ho presento io il mio amante….va bene? “

Ovviamente, si tratta di un post ironico, in cui Juliana si mostra con un suo caro amico. Con questo post, sembra che la modella brasiliana voglia zittire tutti coloro che credono che la relazione tra lei e Edoardo Stoppa, con il quale ha una relazione dal 2007. Bella e sorridente come sempre, la Moreira piace ai suoi fan proprio per la sua ironia, l’umorismo e la gioia di vivere che la contraddistingue.

Juliana Moreira e Edoardo Stoppa, una fiaba d’amore

Edoardo e Juliana si sono innamorati tra i corridoi di Striscia la Notizia, il programma di Canale 5 per il quale all’epoca lavoravano entrambi.

La coppia sta insieme da 14 anni, 10 di fidanzamento e 4 di matrimonio, e il loro amore va davvero a gonfie vele. La coppia ha avuto due figli: Lua Sophie, nata il 25 luglio 2011 e Sol Gabriel, nato il 29 agosto 2016. Oggi, sono una delle coppie più amate dello showbiz italiano e con la loro famiglia rallegrano sempre i loro fan.