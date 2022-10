Così come le altre serie TV tratte dai romanzi di Maurizio De Giovanni, anche Mina Settembre è girata a Napoli: ecco le varie location.

Come ne I Bastardi di Pizzofalcone e Il Commissario Ricciardi, ovvero le altre due serie TV Rai tratte dai romanzi di Maurizio De Giovanni, a fare da sfondo alle vicende di Mina Settembre è la città di Napoli. E’ proprio nel capoluogo della Campania che è ambientata la storia ed è qui che Serena Rossi e gli altri attori hanno girato per diverse settimane. Vediamo ora quali sono le location più importanti della ficiotn che va in onda su Rai 1 a partire da domenica 17 gennaio 2021.

Mina Settembre: le location della serie TV

Nelle varie puntate di Mina Settembre è possibile vedere i protagonisti muoversi per i caratteristici vicoli del Rione Sanità in cui spicca lo storico Palazzo San Felice.

E poi il porticciolo di Mergellina, il lungomare dominato da Castel dell’Ovo, uno dei simbolo architettonici della città di Napoli. Tra le location della serie TV troviamo anche le spiaggette dei pescatori, la Galleria Borbonica, ma anche i grattacieli del Centro Direzionale e l’università Federico II.

Tra le location più affascinanti di Mina Settembre ci sono poi Villa Doria D’Angri, sulla collina di Posillipo. Altre scene della fiction sono state girate presso la Funicolare di Montesante, l’Ospedale Ascalesi e la Clinica Mediterranea.

Mina Settembre: la trama e il cast della serie TV

La protagonista della serie TV, per l’appunto Mina Settembre, è un’assistente sociale che lavora in una delle zone più difficili di Napoli in un consultorio che, per giunta, non può neanche contare su importanti budget.

La protagonista, come detto in precedenza, è interpretata da Serena Rossi, nel cast della serie TV troviamo però anche Giuseppe Zeno, Christiane Filangeri, Giorgio Pasotti, Valentina D’Agostino, Nando Paone e Marina Confalone.

