Michelle Hunziker è stata protagonista di un incidente bollente ad All Togheter Now: dopo un’esibizione il suo vestito si è strappato, costringendola a un rapido cambio d’abito.

Michelle Hunziker è stata suo malgrado protagonista di un siparietto bollente ad All Togheter Now. La showgirl svizzera si è esibita con Rita Pavone e Anna Tatangelo, ma il suo vestito – con un’ampia scollatura sul seno – ha finito per strapparsi sulla schiena. Anna Tatangelo è intervenuta per tentare di coprire la showgirl, che con la sua solita ironia ha affermato: “Scusate nella foga si è completamente spaccato il vestito, vado in camerino a ricucire…“

Michelle Hunziker: l’abito strappato

Ad All Togheter Now Michelle Hunziker ha scelto d’indossare un abito con spacco vertiginoso e un’ampia scollatura a forma di cuore sul décolleté. Sui social era stata la stessa showgirl a mostrare il vestito ai suoi fan prima di entrare in scena, peccato che all’ultimo l’abito si sia strappato (costringendola a tornare in camerino per cambiarsi).

Nonostante il piccolo incidente avvenuto sul palco di All Togheter Now la conduttrice non si è composta e – aiutata da Anna Tatangelo – è corsa a cambiarsi in camerino. Sui social in tanti hanno lodato il suo aplomb nel gestire la situazione con la solita solarità e senza imbarazzo.

Le lacrime di Anna Tatangelo

Questa volta è stata Anna Tatangelo a correre in aiuto della showgirl svizzera, mentre nella penultima puntata dello show era stata la Hunziker a sostenere la collega. La cantante infatti era stata colta da una crisi di pianto ascoltando la testimonianza commovente di una concorrente, e la showgirl svizzera aveva cercato di toglierla d’impaccio. “Anna è molto emozionata in questo, adesso non entriamo nei dettagli”, aveva dichiarato la Hunziker ad All Togheter Now vedendo che l’ex compagna di Gigi D’Alessio non era riuscita a trattenere le sue lacrime di commozione.