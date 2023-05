Messaggio forte dopo l’annuncio del tumore da parte di Michela Murgia che si è rasata i capelli e ha condiviso il video sui social.

Nelle scorse ore Michela Murgia ha annunciato di essere in una fase molto delicata della sua vita. La scrittrice sta, infatti, facendo i conti con un tumore che, a quanto da lei riferito, le concederà solo alcuni “mesi di vita”. La donna ha voluto mandare un messaggio social condividendo il video mentre si fa rasare i capelli.

Michel Murgia e il tumore: il video mentre si rasa i capelli

Michela Murgia

“Dal quarto stadio non si torna indietro. Non posso operarmi? Non avrebbe senso. Le metastasi sono già ai polmoni, alle ossa, al cervello”. Sono state queste le parole di Michela Murgia a proposito del tumore che l’ha colpita al rene e che a quanto pare le darà solo alcuni mesi di vita “forse molti”.

La scrittrice ha deciso, dopo quelle parole, di dare un seguito e di mostrare come sta affrontando il tutto. In questi minuti, infatti, sul suo profilo Instagram, ecco il video mentre decide di farsi rasare a zero i capelli.

“Stamattina la sardità dei miei capelli ha ceduto ed è caduto il primo ciuffo. Con l’ultimo barlume del taglio abbiamo girato i lanci social di ‘Tre ciotole’ (il suo ultimo libro ndr). Poi abbiamo fatto questo”, ha scritto nella didascalia del suo post.

Infine l’ultimo passaggio che mostra grande forza e spirito: “Sembra una festa, lo so, ma con gli amici, mio figlio e il sole di fuori, che cos’altro poteva essere?”.

Di seguito il post Instagram della scrittrice:

