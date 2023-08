Camilla Costanzo ha confessato alcuni retroscena su suo padre, il compianto giornalista e conduttore tv Maurizio Costanzo.

Camilla Costanzo ha rilasciato un’intervista a La Repubblica dove per la prima volta ha confessato alcuni retroscena sulla vita privata di suo padre Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio scorso. In particolare la figlia del celebre volto tv ha svelato quanto Costanzo fosse instancabile nel suo lavoro e quanto il suo rapporto con la moglie Maria De Filippi sia riuscito a cambiarlo e a fargli rivalutare alcune delle sue priorità.

“Fino a quando non ha incontrato Maria, la parola vacanza non ha mai fatto parte del suo vocabolario. Diceva che in vacanza si annoiava e siccome la noia è stato lo spauracchio della sua vita, la rifuggiva come la peste. Maria è stata la prima persona a convincerlo a fermarsi qualche giorno in estate”, ha detto Camilla.

Maurizio Costanzo: la confessione della figlia Camilla

“Quando è morto abbiamo trovato nel suo ufficio 500 metri quadrati di progetti, alcuni realizzati, altri ancora da realizzare. Montagne di idee che gli hanno fatto compagnia e aiutato a sconfiggere la noia”, ha ammesso Camilla, che insieme a Saverio è una dei due figli che il giornalista aveva avuto con l’ex moglie Flaminia Morandi. Dopo la scomparsa di suo marito Maria De Filippi ha preferito vivere con il massimo riserbo la questione.