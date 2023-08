Belen Rodriguez e De Martino sono in crisi? Le indiscrezioni sembrano fare riferimento a una rottura, ma sulla vicenda non è emersa tutta la verità.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono davvero in crisi come sostengono le voci circolate in rete negli ultimi tempi? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete ma i due non l’hanno confermata né smentita personalmente. Secondo Alberto Dandolo la verità sarebbe un’altra e la coppia in realtà non si mostrerebbe più sui social per una “strategia mediatica finalizzata ad alzare le quotazioni di entrambi sul mercato tv e pubblicitario”.

Belen Rodriguez Stefano De Martino

Belen Rodriguez e Stefano: l’altra verità sulla crisi

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono finiti al centro del gossip per via di una loro nuova e presunta crisi e per via di alcuni presunti (e mai confermati) tradimenti. Secondo Alberto Dandolo (e stando a quanto riporta Dagospia) quella attuata dalla coppia potrebbe essere in realtà una strategia finalizzata solo a far ottenere visibilità ai due, ma al momento sulla questione non vi sono conferme e in tanti, tra i fan dei social, sono impazienti di saperne di più.

Negli ultimi giorni sui social Stefano De Martino ha postato un video in cui si sente parlare una donna misteriosa e in tanti sono in attesa di scoprire di chi si tratti.